Zege ploeg Bosz ondanks twee goals Acolatse, Manu kan niet stunten tegen Spurs

Foden in genade aangenomen door Southgate na misstap in IJsland

15:48 Phil Foden van Manchester City is weer opgenomen in de selectie van het Engelse voetbalelftal. Bondscoach Gareth Southgate nam de middenvelder weer in genade aan na zijn misstap in september op IJsland, toen hij samen met Mason Greenwood de coronaregels overtrad.