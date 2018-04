Zegetocht in open bus door Barcelona

Maradona na drie dagen weer terug bij Al Fujairah FC

19:30 Diego Maradona heeft na drie dagen zijn baan alweer terug. De Argentijnse voetbalvedette van weleer vertrok vrijdag bij Al Fujairah FC, dat uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Drie dagen later maakte het bestuur bekend dat besloten is om het toch nog een jaartje met elkaar te proberen.