Zenit en Mancini nemen na één seizoen afscheid van elkaar

Hegemonie Juventus Italië snakt naar een andere landskampi­oen

8:47 Grote kans dat Juventus vanmiddag wéér kampioen van Italië is, nadat het woensdag ook al voor de vierde keer achter elkaar de beker won. Maar achter die kille feiten gloort hoop voor de rest: vernieuwing begint te lonen. In Europa maken Italiaanse clubs al goede sier, het wachten is tot Juventus' hegemonie in de Serie A doorbroken wordt