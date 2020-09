Zestienjarig talent in Estland na ruim tien seconden gewisseld

Van de Beek bekert bij succesvol basisde­buut verder met ManUnited

6:33 Donny van de Beek maakte dinsdagavond op Kenilworth Road zijn basisdebuut bij Manchester United. De oud-Ajacied speelde 78 minuten mee en zag zijn ploeg met 0-3 winnen van Luton in de League Cup. Hij werd zelf uitgeroepen tot ‘man of the match’.