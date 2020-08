Zidane: Bale wil liever niet spelen

Bosz en Sinkgraven plaatsen zich probleem­loos voor kwartfina­les Europa League

20:48 Bayer Leverkusen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van Peter Bosz was in eigen huis te sterk voor Rangers, dat op Ibrox al met 1-3 van de Duitsers verloor. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met het Inter van Stefan de Vrij.