Zidane en Real tuimelen van voetstuk: 'We verdienen dit niet'

De Spaanse sportkranten denken daar anders over. 'De crisis is oneindig', kopte Marca vanavond na de blamage van Real Madrid in eigen huis tegen Villarreal (0-1); 'Real kan niet dieper zinken', denkt AS. Spaanse voetbalanalytici en mopperende twitteraars voor de buis vragen zich af of Zidane het lek nog boven krijgt.



De voormalig wereldvoetballer van het jaar, die donderdagavond zijn contract nog met twee jaar verlengde, weet zelf als geen ander dat hij een succesje heel hard nodig heeft. ,,Ik wil niet in herhaling vallen, maar alleen een overwinning kan dit omkeren. Daar snakken we nu meer dan ooit naar."



En anders zit de succestrainer, baan voor het leven of niet, over een paar weken gewoon zonder werk.