Zidane lijkt te vertrekken bij Real Madrid: ‘Tijd om dingen te veranderen’

Samenvatting Real woedend op arbitrage: ‘Dit sloeg nergens op’

10 mei Trainer Zinédine Zidane was na het topduel met Sevilla (2-2) in de Spaanse voetbalcompetitie vol onbegrip over de strafschop die zijn elftal tegen kreeg. ,,Ik praat niet graag over arbitrale beslissingen, maar dit sloeg nergens op”, zei de Fransman.