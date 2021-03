Zidane over terugkeer Ronaldo: ‘Het is mogelijk’

,,Het is mogelijk, het is mogelijk. Laten we zien wat er in de toekomst gaat gebeuren.” De Franse trainer bracht echter nog wel wat nuances aan. ,,We kennen Cristiano, we weten wie hij is als mens en wat hij voor Real Madrid heeft gedaan. Maar momenteel is hij speler van Juventus en je moet respect hebben voor hem en voor de club. Hij is een geweldige speler en nu profiteert Juventus van hem.”