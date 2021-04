Zidane pareert kritiek: ‘Ik ben dus toch niet zo'n rampzalige trainer’

De 48-jarige Fransman is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real Madrid. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won de ‘Koninklijke’ onder meer drie keer de Champions League. Zidane keerde begin 2019 terug als trainer van de Madrilenen en hij leidde zijn ploeg vorig jaar naar de landstitel. Real Madrid schakelde deze week Liverpool uit in de kwartfinales van de Champions League en heeft in de Spaanse competitie na de gewonnen ‘Clásico’ tegen Barcelona (2-1) nu 1 punt achterstand op koploper Atlético.

,,Dit team heeft al veel gewonnen, maar wil altijd meer. We gaan nu in een maand tijd tien wedstrijden spelen. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we nog op meerdere fronten actief zijn”, zei Zidane. “Ik ben hier gelukkig, maar ik denk nooit aan de toekomst, alleen aan de komende wedstrijd. Ik zal vechten tot de laatste dag dat ik hier ben. Ik prijs me gelukkig dat ik bij deze geweldige club zit en deze ploeg mag coachen.”