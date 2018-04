Zidane waarschuwt Real: Het moet anders dan tegen 'Juve'

Zidane riep na de zege in Duitsland direct de kwartfinale tegen Juventus in herinnering. ,,Er is nog niets beslist. We zullen de return anders moeten aanpakken dan we tegen Juventus deden'', zei de Madrileense trainer.



Real Madrid ontsnapte in de vorige ronde tegen de Italiaanse kampioen aan uitschakeling. Na een zege van 3-0 in Turijn kwam de titelhouder in de Champions League voor eigen publiek met 3-0 achter te staan. Dankzij een omstreden strafschop vlak voor het verstrijken van de blessuretijd plaatste de 'Koninklijke' zich alsnog voor de halve finales (1-3).