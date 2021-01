Zirkzee heeft speeltijd nodig met oog op EK met Jong Oranje

Door Daniël Dwarswaard



Op deze site heeft u het afgelopen jaar veelal positieve berichten gelezen over Joshua Zirkzee. De spits van Bayern München kreeg zijn minuten bij de Duitse grootmacht. De 1,93 meter lange spits uit Schiedam kende in december 2019 een sensationele doorbraak met zijn goals als invaller tegen SC Freiburg en VfL Wolfsburg, maar inmiddels is zijn situatie veranderd. Met afgelopen weekend als sportief dieptepunt.



Zirkzee zat weer niet bij de selectie van trainer Hansi Flick toen Bayern vrijdagavond met 3-2 verloor bij Borussia Mönchengladbach. In plaats daarvan speelde Zirkzee zaterdag met het tweede elftal in de 3. Liga de stadsderby tegen 1860 München. Hij viel in negatieve zin op en pakte na een klein half uur direct rood. Zirkzee speelde de bal na een prima actie te ver voor zich uit. In een ultieme poging om de bal alsnog binnen te tikken, raakte hij keeper Marco Hiller met zijn noppen hard aan de zijkant van zijn hoofd. Het bloed stroomde over het gezicht van Hiller, de spelers van 1860 München waren laaiend en dus zag de scheidsrechter geen andere optie dan rood te geven. Na excuses verliet Zirkzee het veld.