Zirkzee legt keuze voor Parma uit en noemt Ronaldinho, Gullit en van Basten

,,De uitdagingen hier zijn anders dan bij Bayern, maar ik geloof er heilig in dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren. Ik zal mijn uiterste best doen om mijn nieuwe club te helpen", beloofde Zirkzee, die hoopt zich snel aan te kunnen passen van de Italiaanse competitie. ,,Dat zal misschien moeilijk worden, maar ik hoop me snel aan te kunnen passen aan het Italiaanse voetbal. Ook hoop ik dat andere jongens me zullen helpen met de taal.”



Vooral zijn fysiek is volgens Zirkzee een voordeel: ,,Ik ben groot en sterk. Ik ben technisch aan de bal en kan met zowel passes als schoten belangrijk zijn", aldus de Nederlander, die gelooft dat Parma de juiste stap voor zijn ontwikkeling is: ,,Mijn doelen, in combinatie met die van Bayern, hebben me voor Parma laten kiezen. Parma is een geweldige stad, alles is heel dichtbij, ik voel me heel goed hier. Als we allemaal honderd procent geven, is het zeker mogelijk om degradatie te voorkomen. Daar zal ik alles aan doen.”



Zirkzee, die nummer zeventien gaat dragen, kan zondag mogelijk al debuteren voor Parma. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Bologna, de nummer vijftien van de Serie A, op het programma.