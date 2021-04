Zlatan (39) weet niet van ophouden en verlengt contract bij AC Milan

Met vijftien doelpunten in zestien wedstrijden is de oud-Ajacied clubtopscorer. Ibrahimovic ontbrak woensdag ook in de thuiswedstrijd tegen Sassuolo. AC Milan verloor (1-2) en zag daardoor de titelkansen nog wat kleiner worden. Ibrahimovic scoorde tot dusver 84 keer in 130 duels voor AC Milan. Hij speelde eerder ook onder meer voor Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Juventus.



Ibrahimovic keerde eind vorige maand terug in het Zweeds elftal na een absentie van bijna vijf jaar.