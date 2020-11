Zlatan de baas in Top 10 ‘succesvolle oudjes’

Zlatan Ibrahimovic (39) schitterde gisteravond in de gewonnen topper tegen Napoli (1-3). De Zweed is niet de eerste spits die laat zien dat hij op late leeftijd nog mee kan op het hoogste niveau. Maar in de top 10 van 35-plussers staat de Zweed van AC Milan met kop en schouders bovenaan. Een overzicht.

1. Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic verliet Paris Saint-Germain op zijn 34ste voor Manchester United. Veel mensen vroegen zich af of de op 3 oktober 1981 geboren aanvaller niet te oud was om nog mee te kunnen in het moordende tempo van de Premier League. De spits snoerde de twijfelaars de mond en scoorde er in zijn eerste seizoen op los voor The Red Devils, waarmee hij het FA Community Shield, de League Cup en de Europa League won. Die laatste finale miste hij overigens vanwege een knieblessure.

Lees ook Dijbeenblessure houdt Ibrahimovic zeker anderhalve week aan de kant

Hersteld van zijn blessure tekende hij in de Verenigde Staten bij LA Galaxy. Na 47 goals in 50 wedstrijden voor de club uit de MLS LA Galaxy keerde hij toch weer terug naar Europa. Sinds de winterstop van 2019 maakt de ex-Ajacied indruk bij AC Milan. Hij scoorde sindsdien al 20 keer in 24 wedstrijden en staat met kop en schouders bovenaan in het klassement van 35-plussers.

Wedstrijden*: 122

Goals *: 91

Gemiddeld per wedstrijd*: 0,75

* Wedstrijden en goals na 35ste verjaardag.

2. Antonio Di Natale

Udinese-spits Antonio Di Natale bewees bij Udinese ook dat leeftijd slechts een getal is. De doelpuntenmaker stopte uiteindelijk op zijn 39ste na in totaal 606 wedstrijden.

Wedstrijden: 149

Goals: 75

Goals per wedstrijd: 0,50

Volledig scherm Ook Di Natale scoorde er na zijn 35ste op los. © epa

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Aritz Aduriz

De Bask Aritz Aduriz scoorde er zijn carrière al lustig op los. De spits die jarenlang speelde voor Athletic Bilbao stopte vorig seizoen op 39-jarige leeftijd met voetballen. Na zijn 35ste had hij ook nog goede statistieken als eerste spits voor de club uit Spanje.

Wedstrijden: 158

Goals: 58

Goals per wedstrijd: 0,37

Volledig scherm Aritz Aduriz besliste op 38-jarige leeftijd nog de topper voor de competitie tegen FC Barcelona in de 89ste minuut van de wedstrijd. © EPA

4. Luca Toni

Luca Toni leek na een doelpuntrijke carrière zo goed als klaar met topvoetbal door zijn vertrek naar de Verenigde Arabische Emiraten. Niks leek minder waar want na een jaar had de Italiaan de woestijn wel gezien. Na een opstartjaar bij Fiorentina (acht goals in 27 wedstrijden) kwam de spits bij Hellas Verona pas echt los. De ex-speler van Bayern München maakte in zijn beste kalenderjaar 22 doelpunten in 38 wedstrijden. Uiteindelijk stopte de spits op zijn 39ste.

Wedstrijden: 122

Doelpunten: 56

Goals per wedstrijd: 0,46

Volledig scherm Luca Toni maakte in zijn beste seizoen na zijn 35ste, 22 doelpunten. © AP

5. Teddy Sheringham

Teddy Sheringham verkaste in 2001 op zijn 35ste van Manchester United naar Tottenham Hotspur. In twee jaar tijd scoorde hij 22 keer in zeventig Premier League wedstrijden. Na tien doelpunten bij Portsmouth hielp hij op 38-jarige leeftijd West ham met 21 doelpunten met promoveren naar de Premier League. Hij scoorde vervolgens op zijn 39ste zeven maal in de Premier League. Op zijn veertigste werd hij de oudste Premier League-doelpuntenmaker ooit. Uiteindelijk stopte de spits pas op zijn 42ste bij Colchester United.

Wedstrijden: 167

Goals: 56

Goals per wedstrijd: 0,33

Volledig scherm Teddy Sheringham (40) in overleg met West Ham United-manager Alan Pardew op 29 oktober 2006. © AFP

6. Fabio Quagliarella

Ibrahimovic heeft concurrentie van zijn competitiegenoot Fabio Quagliarella. De spits, die dit seizoen 38 wordt, scoort er nog lustig op los. Op 36-jarige leeftijd kroonde hij zich nog tot topscorer van de Serie A. Dit seizoen scoorde de spits al vier keer. Hoewel de cijfers van Quagliarella uitstekend zijn, komt hij niet in de buurt van het gemiddelde van Ibrahimovic.

Wedstrijden: 98

Goals: 47

Goals per wedstrijd: 0,48

Volledig scherm De 37-jarige heeft er dit seizoen alweer vier inliggen voor Sampdoria. © REUTERS

7. Dirk Kuyt

Dirk Kuyt keerde na een lange periode in het buitenland terug bij zijn oude club Feyenoord. Dat deed de aanvaller met succes, want mede door zijn vijftien goals werden de Rotterdammers in 2017 kampioen. Op 36-jarige leeftijd maakte Kuyt in de kampioenwedstrijd een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1). Na deze laatste show stopte hij direct als profvoetballer.

Wedstrijden: 77

Goals: 38

Goals per wedstrijd: 0,49

Volledig scherm Dirk Kuyt juicht nadat hij de 2-0 heeft gescoord tijdens de kampioenswedstrijd tegen Heracles. © Beeldboot/Gertjan Kooij

8. Fransesco Totti

AS-Roma legende Totti liet ook zien dat je op late leeftijd nog kan spelen op het hoogste niveau. De valse spits was tot op het einde van zijn carrière belangrijk voor de Romeinen. Uiteindelijk stopte Totti, na 783 wedstrijden voor AS Roma, op zijn 41ste.

Wedstrijden: 139

Goals: 38

Goals per wedstrijd: 0,27

Volledig scherm AS Roma nam in stijl afscheid van de 41-jarige Totti. © EPA

9. Claudio Pizarro

Claudio Pizarro gaf in het seizoen waarin hij 37 jaar werd nog een laatste eindshow. In dienst van Werder Bremen scoorde hij veertien maal in 28 Bundesliga-duels. De spits die acht jaar speelde voor Bayern München was na dit seizoen nog maar zeven keer succesvol. Wel kroonde hij zich in zijn laatste jaar, op veertigjarige leeftijd in het 2-1 gewonnen competitieduel met RB Leipzig, tot oudste doelpuntenmaker ooit in de Bunderliga.

Wedstrijden: 128

Goals: 27

Goals per wedstrijd: 0,21

Volledig scherm Pizarro kroonde zich op veertigjarige leeftijd in het 2-1 gewonnen competitieduel met RB Leipzig tot oudste doelpuntenmaker ooit in de Bunderliga. © BSR Agency

10. Ryan Giggs

Welshman Ryan Giggs hield het tot zijn veertigste vol in de Premier League. Vanaf zijn 35ste speelde de spelmaker de meeste wedstrijden van de bovengenoemde spelers, maar scoorde hierin wel het minst. Giggs won veel met Manchester United. Na zijn 35ste veroverde hij nog drie Premier League titels, twee League Cups en twee FA Community Shields en eindigt met de volgende statistieken op plek 10.

Wedstrijden: 192

Goals: 24

Goals per wedstrijd: 0,13

Volledig scherm Giggs (39) juichend met Wayne Rooney. © PICS UNITED