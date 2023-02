Zlatan Ibrahimovic (41) maakt na 280 dagen rentree, De Roon en Koopmeiners onderuit bij AC Milan

De 41-jarige spits maakte dit seizoen nog geen minuten namens AC Milan vanwege een zware knieblessure. 280 dagen na zijn laatste optreden kwam de Zweedse spits tegen Atalanta als invaller binnen de lijnen. Ibrahimovic kwam na 74 minuten spelen in de ploeg voor Olivier Giroud. Op dat moment stond AC Milan met 1-0 voor na een eigen goal van Juan Musso.

Vier minuten voor tijd gooide Junior Messias het duel in het slot namens Milan, dat dankzij de zege op 47 punten kwam. Daarmee staat het op gelijke hoogte met nummer twee Inter. De achterstand op de vrijwel ongenaakbare koploper Napoli bedraagt liefst achttien punten. Atalanta zakte na de nederlaag naar de zesde plaats. Bij de club uit Bergamo stonden Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis.

Inter onderuit bij Bologna

Internazionale heeft de kans dat Napoli voor het eerst sinds 1990 de titel veroverd in de Italiaanse Serie A alleen maar vergroot. Nadat de koploper zaterdag met 2-0 had gewonnen bij Empoli, verloor naaste belager Inter een dag later met 1-0 bij Bologna, waar Jerdy Schouten goed was voor de assist. Daarmee werd het verschil tussen de nummers 1 en 2 na 24 van de 38 speelronden liefst 18 punten.

Inter, dat woensdag in de Champions League nog met 1-0 won van Porto, trad in Bologna aan met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis. Al na 12 minuten leek de ploeg van coach Simone Inzaghi tegen een achterstand aan te kijken. Maar de treffer van Musa Barrow werd na lange beraadslagingen afgekeurd omdat Nicolás Domínguez in buitenspelpositie in de baan van het schot had gestaan en doelman André Onana deels het zicht had ontnomen.

De beste kans voor de club uit Milaan was na rust voor invaller Eden Dzeko die van dichtbij er niet in slaagde de Poolse doelman Lukasz Skorupski te passeren. De enige treffer viel in de 74ste minuut en kwam op naam van Riccardo Orsolini, die vrij voor Onana was gezet door de Nederlander Jerdy Schouten. Voor Bologna lonken de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.

