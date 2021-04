Zlatan Ibrahimovic met rood weggestuurd in Parma

VideoOp de dag dat in Italië berichten doorsijpelen dat hij vrijwel zeker nog een jaar doorgaat bij AC Milan, is Zlatan Ibrahimovic met rood weggestuurd in en tegen Parma. De Zweedse superster werd door arbiter Fabio Maresca uit het veld gestuurd na verbale misdragingen. Het duel is nog bezig in Stadio Ennio Tardini. AC Milan leidt met 2-1. Het was voor Zlatan al zijn tweede rode kaart van het seizoen. Eerder haalde hij het einde niet in het bekerduel met Inter.