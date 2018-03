Zlatan: Ik kom hier niet om af te bouwen, ik wil presteren

Hij kondigde zelf zijn transfer naar Amerika al aan middels een levensgrote advertentie ("Dear Los Angeles, you're welcome") in de LA Times en vandaag gaf hij zijn eerste persconferentie als kersverse aanwinst van Los Angeles Galaxy. Daarin was Zlatan weer typisch Zlatan.

,,Ik heb niets te bewijzen. Dat had ik bij Malmö en bij Ajax, maar niet hier. Ik ben de speler die ik ben en wil hier presteren, zoals ik dat overal heb gedaan. Ik heb bij de beste clubs gespeeld en gewonnen en met de beste spelers ter wereld gespeeld en gewonnen. Ik heb meer goals dan sommige spelers wedstrijden hebben", klonk het zelfverzekerd uit de mond van Ibracadabra.

Volledig scherm © Getty Images Ook werd de Zweed gevraagd naar zijn blessure. In het Europa League-duel met Anderlecht scheurde hij zijn kruisband af, waarna werd gevreesd voor het eind van zijn voetbalcarrière. Ibra stelt echter gerust: ,,Ik wil hier presteren. Ik had een blessure die nog nooit iemand heeft gehad. Iedereen denkt de ernst van de blessure te weten, maar het was erger dan dat. LA Galaxy is voor mij geen stapje terug. Elke keer als ik het gras ruik en mijn voetbalschoenen aantrek, wil ik de bal aanraken. Dát heeft me weer teruggebracht van mijn blessure. Dit is een nieuwe uitdaging en die ga ik aan."

WK

Zlatan nam na het EK 2016 afscheid van het Zweedse elftal, maar het zou zomaar kunnen dat de topspits op het komende WK toch weer van de partij is. ,,Als ik wil, ben ik erbij. Daar hoeft niemand voor te bellen'', zei Ibrahimovic. ,,Maar laat me eerst hier genieten, mijn focus ligt op Galaxy. Daarna zien we wel verder.''

De Zweed kan morgen al debuteren voor zijn nieuwe club. LA Galaxy treft dan stadgenoot Los Angeles FC in het eigen StubHub Center. ,,Ik ben er klaar voor. Als de trainer me de hele wedstrijd nodig heeft, dan speel ik de hele wedstrijd. Als ik één minuut moet spelen, dan doe ik dat ook. Ik voel enorm veel adrenaline in mijn lichaam, wat dat betreft denk ik dat ik het lang kan volhouden.'' Lachend: ,,het is alleen de vraag of mijn conditie ook zo goed is''.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images