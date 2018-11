Zlatan: Ik mis die tijd bij Ajax toch wel, hoor

Door Koen van der Velden



,,Alles goed?’’ Zlatan Ibrahimovic introduceert zich met het kleine beetje Nederlands dat is blijven hangen uit zijn Ajax-tijd. ,,Van Ronald Koeman moesten we het spreken, anders zouden we niet spelen.’’ Maar: ,,We speelden toch wel.’’



In een hotelkamer in de wijk Beverly Hills, op een paar minuten rijden van zijn woning in de heuvels van Los Angeles, praat de Zweed over zijn nieuwe boek Ik ben voetbal, een lijvig verzamelwerk waaraan hij twee jaar sleutelde. Elk van zijn Europese werkgevers heeft een hoofdstuk gekregen: Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United. Zijn carrière wordt in het boek door hemzelf, collega’s en vrienden becommentarieerd. Zijn biografie uit 2012, Ik, Zlatan, ging over de persoon, zegt Ibrahimovic (37). ,,Dit gaat over de voetballer.’’



Voor de spits van LA Galaxy zit het seizoen erop. De play-offs van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zijn enkele dagen eerder misgelopen. Het humeur van de ster­speler lijkt er niet onder te lijden. Hij neemt uitgebreid de tijd voor zijn antwoorden. De oneliners waarmee hij het Amerikaanse publiek sinds zijn komst naar Los Angeles vermaakt, blijven achterwege.



Bezoek uit Nederland brengt hem in gedachten automatisch terug naar de drie seizoenen die hij in Amsterdam speelde. Ongevraagd begint hij te vertellen over de militaire discipline van Co Adriaanse, zijn band met Leo Beenhakker, de (aanvankelijk) moeizame relatie met de Ajax-supporters en zijn eerste stappen buiten Malmö. ,,Ik stond in Amsterdam voor het eerst in de etalage.’’ De tiener Ibrahimovic woonde in Diemen-Noord. ,,Geen Los Angeles’’, weet hij inmiddels.