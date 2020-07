Zlatan scoort als eerste 50 keer voor Milan en Inter

één punt tekort Bourne­mouth overweegt alsnog juridische stappen na fout doellijn­tech­no­lo­gie

14:21 Het bestuur van AFC Bournemouth gaat in overleg of er juridische stappen worden genomen tegen de fout met de doellijntechnologie in de wedstrijd tussen Aston Villa en Sheffield United. Die wedstrijd eindigde in 0-0, omdat een goal van Sheffield United ten onrechte niet werd toegekend. Bournemouth kwam tot overmaat van ramp één punt tekort op Aston Villa om degradatie te voorkomen.