Zo deden de buitenlandse eredivisiespelers het in de WK-kwalificatie

Opmerke­lijk: Belgische bond vergeet scheids­rech­ter, doelman fluit oefenduel Jong België en Standard

27 maart Yorbe Vertessen en Loïs Openda kregen gisteren bij Jong België te maken met een wel heel opmerkelijke scheidsrechter in het oefenduel met Standard Luik. De Belgische voetbalbond was klaarblijkelijk vergeten een arbiter aan te stellen voor de oefenwedstrijd waardoor Jean-Francóis Gillet scheidsrechter was: de reservedoelman van Standard Luik.