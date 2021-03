Zo gaan voetballers in Engeland de strijd aan met sociale media: ‘Het gedrag van veel mensen is niet normaal’

Door Geert Langendorff



Thierry Henry mag dan Engels spreken met een zwaar Frans accent, door zijn glansrijke periode als speler van Arsenal geldt hij in het Verenigd Koninkrijk als een ‘legend of the game’ met een bijna presidentiële status. Zijn besluit om zijn accounts op sociale media te sluiten sloeg daarom in als een bom. Moe van het aanhoudende racisme op platforms als Twitter en Instagram zag de voormalige spits geen andere keuze.



In het actualiteitenprogramma Newsnight op de BBC lichtte hij zijn beslissing toe. Henry (43), terug in Londen na ontslag te hebben genomen als trainer bij het Canadese Montreal Impact, drukte miljoenen kijkers op de feiten. ,,Het probleem is te giftig om links te laten liggen”, sprak hij kalm. ,,Ik vond de tijd rijp om een statement te maken om mensen te laten realiseren dat het niet normaal is om online te worden uitgescholden.”