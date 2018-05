Zo leefden de fans van Atlético en Marseille toe naar de finale

Video Barcelona wint oefenduel op heilige grond Iniesta

20:54 FC Barcelona speelde vanavond een oefenwedstrijd tegen het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns FC. De wedstrijd werd gespeeld in het FNB Stadium in Johannesburg, waar Andrés Iniesta de winnende treffer maakte voor Spanje in de WK-finale van 2010 tegen Nederland.