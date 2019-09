Zó stemden Koeman en Van Dijk, De Jong en De Ligt maken indruk in Mauritanië

Naast Van Dijk behoorden ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt tot de shortlist van tien spelers op wie gestemd kon worden. De Jong eindigde uiteindelijk als zevende, De Ligt als negende. Toch waren er ook captains en bondscoaches die de twee Ajacieden wel verkozen tot beste speler ter wereld.



De Jong is de beste voetballer ter wereld volgens de captains van Australië, Malawi, Nieuw-Caledonië en Vanuatu en de bondscoaches van Cyprus, Hongarije, Mauritanië en Saint Vincent en de Grenadines. De Ligt heeft diepe indruk gemaakt bij de aanvoerders van Eswatini (voorheen Swaziland), Mauritanië en, jawel, Portugal (Cristiano Ronaldo). Ronaldo zette overigens De Jong op twee.



Bij de bondscoaches werd De Ligt niet op één gezet, maar als De Ligt de enige Nederlander in het gezelschap was geweest, had hij sowieso op één gestaan bij de bondscoach van Brunei Darussalam. Robbie Servais zette Van Dijk op één, De Jong op twee en De Ligt op drie. Niet helemaal onlogisch: Servais komt uit Maastricht en is inmiddels ook assistent-coach van MVV. Hij was in mei en juni slechts een paar weken interim-bondscoach en zat alleen in twee confrontaties tegen Mongolië op de bank. Hij kon zodoende wel zijn landgenoten een handje helpen in de FIFA-verkiezing.