Zonder grote bijdrage in finales een volle prijzenkast: Kovacic is zeker niet de eerste

Thiago Motta won de Champions League in 2006 met FC Barcelona en in 2010 met Internazionale. Ook de in Brazilie geboren international van Italië (30 interlands) droeg in de twee finales geen enkele minuut bij aan het winnen van de beker. Toch is de situatie van Motta niet te vergelijken met die van Shaqiri en Sturridge. In 2006 was hij niet goed genoeg om namens het Barcelona van Rijkaard op het veld te staan, maar in 2010 had Mourinho ongetwijfeld een beroep op hem gedaan, als dat mogelijk was. Helaas voor Motta was dit niet het geval. Hij was geschorst voor de finale, vanwege een twijfelachtige rode kaart die hem werd aangesmeerd door Sergio Busquets in de halve finale in Cam Nou. Gelukkig voor Motta konden zijn teamgenoten het ook zonder hem af in de finale in Madrid, waar Bayern München met 2-0 werd verslagen.