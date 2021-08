Zorgen bij Chelsea om Hakim Ziyech: ‘Dan is er echt wel iets aan de hand’

,,Als je iemand al in de eerste helft wisselt is er echt wel iets aan de hand”, zei de Duitse coach van Chelsea. ,,Hakim was een van de betere spelers. Het was moeilijk hem eruit te halen.”



Wat er precies aan de hand is met de Marokkaans international is nog niet helemaal duidelijk. Ziyech viel kort voor rust uit, ogenschijnlijk met een blessure aan de bovenarm. Hij had in de 27ste minuut de score al geopend, maar Gerard Moreno maakte in de 73ste minuut gelijk namens Villarreal. Chelsea won de wedstrijd vervolgens na strafschoppen, nadat Kepa Arrizabalaga (ingevallen in minuut 119) de penalty's van de ervaren verdedigers Aïssa Mandi en Raúl Albiol stopte. Ziyech keek vanaf de tweede helft toe met een mitella om zijn arm, maar kwam na de wedstrijd wel weer het veld op om het feestje te vieren en met de trofee op de foto te gaan.