Zorgen om Kane bij Tottenham Hotspur: ‘Blessure zou een grote domper zijn’

,,Dat was een zware tackle’', mopperde Pochettino. ,,Het zal niet de bedoeling zijn geweest van die speler van United, maar Harry werd hard geraakt. Zijn enkel is gezwollen, hij kon er niet goed op lopen. Hopelijk valt de schade mee. We gaan hem maandag onderzoeken. We zijn Son een tijd kwijt vanwege de Azië Cup en het zou voor ons een grote domper zijn als ook Harry niet inzetbaar is.’' Kane maakte dit seizoen al veertien doelpunten, waarmee hij samen met Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) en Mohamed Salah (Liverpool) de topscorerslijst aanvoert.