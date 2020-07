Zorgen om PSG-ster Mbappé na tumulteuze bekerfinale: ‘We zijn verdrietig’

De overtreding zorgde voor een opstootje op het veld. Liefst vijf spelers ontvingen een gele kaart, onder wie de Nederlander Mitchel Bakker van Paris Saint-Germain. De 20-jarige Bakker heeft zich langzaam maar zeker opgewerkt bij PSG (dat hem vorig jaar overnam van Ajax) en mocht in de finale vanaf het begin meedoen. Mbappé was al de tweede speler van PSG die de finale voortijdig verliet wegens een blessure. De Duitse verdediger Thilo Kehrer ging hem voor.



In de tweede helft kreeg Paris Saint-Germain met een man meer veel kansen om verder uit te lopen. Moulin hield zijn ploeg met een aantal goede reddingen in de wedstrijd. Aan de andere kant kwam de overwinning van PSG niet meer in gevaar.



De Franse topclub werd eerder al aangewezen als kampioen. Volgende week vrijdag kan Paris Saint-Germain ook de Franse League Cup nog winnen. Olympique Lyon is in de finale de tegenstander. In augustus komt PSG ook nog uit in de Champions League. Atalanta Bergamo uit Italië is dan in de kwartfinales de opponent. Het lijkt hoogst onzeker of Mbappé dan alweer van de partij is. De aanvaller liep in het stadion op krukken en zijn enkel was ingepakt.