Zorgen om PSG-ster Mbappé na tumulteuze bekerfinale

De Franse topclub werd eerder al aangewezen als kampioen. Volgende week vrijdag kan Paris Saint-Germain ook de Franse League Cup nog winnen. Olympique Lyon is in de finale de tegenstander. In augustus komt PSG ook nog uit in de Champions League. Atalanta Bergamo uit Italië is dan in de kwartfinales de opponent. Het lijkt hoogst onzeker of Mbappé dan alweer van de partij is. De aanvaller liep in het stadion op krukken en zijn enkel was ingepakt.