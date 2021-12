Zorgen voor Xavi: coronabesmettingen stapelen zich op bij FC Barcelona

Franse tennisser Paire test opnieuw positief en vreest voor mislopen Australian Open: ‘Ik ben er klaar mee’

De Franse tennisser Benoît Paire maakte via Instagram bekend dat hij opnieuw positief heeft getest op het coronavirus, wat zijn deelname aan de Australian Open ernstig in gevaar brengt. Paire (32) is helemaal klaar met de situatie: ,,Hallo, mijn naam is Benoît Paire en voor de 250ste keer heb ik positief getest.”

