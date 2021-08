‘Zotte Zwitser’ Frey zorgt voor mooie taferelen in België: vijf goals in uitwedstrijd

Video Verenigde Staten wint Gold Cup, Álvarez is man kwijt bij winnende goal in 118de minuut

2 augustus De voetballers van de Verenigde Staten hebben afgelopen nacht de 26ste editie van de Gold Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter in de verlenging te sterk voor titelverdediger Mexico: 1-0. De treffer viel pas in de 118de minuut en kwam op naam van Miles Robinson, de 24-jarige verdediger van Atlanta United.