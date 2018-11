Zweden grijpt laatste strohalm, Turkije degradeert

Turkije was Zweden in september nog met 3-2 de baas.



Zweden stond er met 1 punt uit 2 duels op voorhand het minste voor de groep met verder Rusland, maar door de zege in Konya heeft de ploeg van Janne Andersson opeens weer zicht op de groepswinst. De beslissende penalty van Granqvist in de 71ste minuut was gegeven na een overtreding van middenvelder Okay Yokuşlu op spits Marcus Berg (ex-PSV). John Guidetti (ex-Feyenoord) en Oscar Hiljemark (ex-PSV) bleven op de bank.



Bij winst komende dinsdag in eigen huis op Rusland (met minimaal twee doelpunten verschil) verzekert Zweden zich van promotie naar League A.



Kosovo maakte met een eredivisie-tintje gehakt van Malta: 0-5. Donis Avdijaj van Willem II scoorde twee keer, Milot Rashica (ex-Vitesse) maakte er één. Ook Arber Zeneli van sc Heerenveen stond aan de aftrap. In dezelfde groep won Azerbeidzjan thuis met 2-0 van de Faeröer Eilanden.