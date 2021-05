Zwitserse bank schikt voor 80 miljoen in omkopingszaak FIFA

Officieel: Flick wordt de nieuwe bondscoach van Duitsland

25 mei Zijn benoeming hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bekrachtigd. Hansi Flick wordt de nieuwe bondsoach van Duitsland. De 56-jarige trainer, die is afgezwaaid bij Bayern München, neemt na het EK het roer over van Joachim Löw.