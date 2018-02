Bonte mix van oude en nieuwe carnavalsmuziek bij 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven

EINDHOVEN - Een bonte mix van oude en nieuwe carnavals-acts kreeg het publiek vrijdagmiddag bij 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven voorgeschoteld. Nieuwkomers als PartyFriex, Veul Gère en Mosterd na de maaltijd - dat met Hé Jacqueline (waar is de vaseline) de carnavalskraker van dit seizoen scoort - deelden in hotel Pullman Eindhoven Cocagne het podium met oudgedienden als Vader Abraham en Pater Moeskroen.

Zingende tandarts De Aal, die in 1981 een joekel van een carnavalshit scoorde met Een barg die hé un krul in de steert, was door Omroep Brabant overgehaald even terug te keren in de openbaarheid. „Het is net alsof ik niet veertig jaar weg ben geweest", zei Bert van Aalten, zoals hij echt heet. De Aal maakte er in de artiestenruimte een mooi weerzien van met De Deurzakkers, die met 44 jaar in het vak een carnavalsjubileum vieren.

Oude of nieuwe muziek: het publiek bij 3 Uurkes Vurraf leek het allemaal weinig uit te maken. Gretig werd de aftrap van de carnaval gevierd en hoe meer de middag vorderde en het bier vloeide, hoe meer er werd geschud en gezwaaid met van alles en nog wat. Ongeacht wie er op het podium stond.

Maar met de crème de la crème bij elkaar is het aardig even te polsen of carnaval vanuit muzikaal oogpunt in de loop der jaren veel veranderd is. Niets, zegt Pierre Kartner, alias Vader Abraham. „De zalen zitten nog steeds vol en we worden nog steeds niet gedraaid op de radio."

Eindhoven - 3 uurkes vurraf © Fotopersburo van de Meulenhof BV

De Deurzakkers (links Clemens van Bracht, rechts Willem van Schijndel) en De Aal, alias Bert van Aalten (midden), bij 3 Uurkes Vurraf 2018. © Twan Linders

Maar een hit kan niemand tegenhouden, heeft Kartner net De Gebroeders Ko monter toegesproken. Zij bezingen op hun nieuwe plaat met Gerard Joling de meloenen van de dochter van de groenteboer. „De mensen willen dat gemoedelijke terug", stelt een van de Gebroeders Ko. En dus zien ze de tendens dat er weer wat meer echte carnavalsliedjes zijn en wat minder gedreun. „De polonaiseliedjes zullen winnen", zegt Kartner en hij steekt spontaan zijn armen vooruit alsof hij direct een polonaise gaat inzetten.

Ook de muziek van De Deurzakkers is in de loop der jaren veranderd, zegt Clemens van Bracht. „Onze eerste hit Zak es lekker door uit 1975 was nog traditioneel, met een muziekkapel. Maar Het feest kan beginnen was al meer feestmuziek, met een goede beat eronder. Dat deden we omdat we het hele jaar door wilden optreden en niet alleen met carnaval." De lange Deurzakker vindt het jammer dat de carnavalsmuziek tegenwoordig te veel overhelt naar het après-ski genre. „Maar Hé Jacqueline vind ik echt een goed carnavalsliedje. Er wordt niets schunnigs in gezegd, maar je kunt er van alles bij denken. Een carnavalsliedje moet humoristisch zijn."