Carnaval 2020: bekijk de uitslagen van de optochten van maandag

Coronagrap vermeden tijdens carnaval in de Peel

16:51 PEEL - Een Tilburgse met Chinese roots die zou zijn mishandeld omdat ze een groep jongeren aansprak op een kwetsend lied over het coronavirus. Kick Out Zwarte Piet dat een oproep doet om racisme tijdens carnaval te melden en vervolgens op internet agressief bejegend wordt. Is dit soort verruwing ook in de regio merkbaar tijdens carnaval?