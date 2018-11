De moeizame zoektocht naar de prins

CarnavalNovember, prinsentijd! Maar, wie wil dat nog, prins worden? Op diver-se plaatsen in de regio blijkt het voor carnavalsvereni-gingen steeds lastiger om er eentje te vinden. Zoals in Rommelgat (Veldhoven). 'Prins carnaval zijn is een kostbare zaak.'

Al jaren gaat in Veldhoven aan het vinden van een prins carnaval voor Rommelgat een moeizame zoektocht vooraf. Daarom publiceerde Stichting Organisatie Karnaval (SOK) eerder dit jaar een prinsenvacature in het Veldhovens Weekblad. Het resultaat? Eindhovenaar Johan Vlemmix zet de steek op. Kennelijk had geen enkele geschikte Veldhovenaar zich gemeld.

Waarom is het zo moeilijk een prins carnaval te vinden? Carnaval is een feest dat nochtans geen gebrek aan deelnemers kent. Toch is er door de jaren heen wel wat veranderd. ,,Begin jaren tachtig had je hier in Veldhoven nog meer dan twintig carnavalsverenigingen", zegt oud-prins Theo Hendriks (57). ,,Nu zijn ze op één hand te tellen." Mensen vieren wel carnaval, maar niet meer binnen een vereniging, wil hij maar zeggen. ,,Dat vinden ze oubollig." En juist die verenigingen zijn van oudsher broedplaatsen voor prinsen.

In 2013 was de nood in Veldhoven ook al hoog: toen werd Hendriks zelfs benaderd door de gemeente om prins te worden. Hij zei ja, op voorwaarde dat de gemeente hem financieel zou ondersteunen. Dat verzoek werd gehonoreerd. Het prinsenprobleem speelt volgens Hendriks al langer, zeker tien jaar.

,,Prins carnaval zijn is een kostbare zaak. Dat is denk ik de reden dat het moeilijk is een prins te vinden", zegt Willem Warmoeskerken (57). ,,Je bent al gauw 10.000 euro kwijt aan kleding voor jezelf en je gevolg, onderscheidingen en andere zaken. Dat heeft niet iedereen zomaar liggen."

Eigen zak

Hij kan het weten. Vorig jaar was Warmoeskerken voor de tweede maal prins. Toen hij hoorde dat geen prins voorhanden was, besloot hij nogmaals zijn steek uit de kast te trekken: ,,Zonder prins bloedt carnaval dood."

De investering nam hij daarbij voor lief. Het is niet zo dat de prins die duizenden euro's per se uit eigen zak betaalt. ,,Je moet sponsors zoeken", legt Warmoeskerken uit. ,,Alleen, het moet natuurlijk vooraf wel geheim blijven wie de prins is. Dat bemoeilijkt de zaak."

Voorzitter van SOK en oud-prins Frans Verspaandonk (58) doet geen uitspraken over de hoogte van de kosten. ,,Dat is een voorinvestering die de prins doet", zegt hij. ,,Nadat de prins bekend is, kan hij sponsors zoeken." De prins krijgt ook een vergoeding van SOK, dat vorig jaar alle carnavalsvieringen naar het centrum van Veldhoven verplaatste.

Kleding

Een gedeelte van dat geld gaat sowieso naar kleding. Een prins in Veldhoven moet een eigen en speciaal vervaardigde cape en steek hebben, stelt Verspaandonk: ,,We hebben een bepaalde standaard in Veldhoven. Maar een prins kan het zo duur maken als hij zelf wil."

Dat beaamt de prins uit 2015/ 2016, Geert Schonewille (57). Duizenden euro's uitgeven aan kostuums is niet per se nodig, vindt hij. ,,Je hoeft niet mee in de hype van mooie jassen en heel veel veren. Al heb ik dat wel gedaan." Schonewille wierf op voorhand al geld. Hij schreef mensen dat 'een bekende' prins zou worden en vroeg om een donatie. ,,En als je weet dat je prins wordt, ga je natuurlijk sparen."

Hendriks heeft het over een voorinvestering tussen 6000 en 20.000 euro. ,,De kledingkosten hangen ook af van de grootte van je gevolg en hoe bont je het wil maken. Ik heb destijds een zwart pak gekocht en alleen de cape en steek speciaal laten maken."