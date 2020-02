Deze buschauffeuse gaat mee in de vrolijkheid van carnaval

‘Ademt-ie nog?’ Die gedachte schoot even door het hoofd van buschauffeuse Lieke Bruijnaers (26). Het was de tweede dag van carnaval en bij het eindpunt in Bladel lag een verklede man roerloos in haar bus. ,,Na veel schudden en roepen werd hij uiteindelijk toch wakker.‘’

Bruijnaers kan de anekdotes over haar belevenissen tijdens carnaval smakelijk oplepelen. ,,Eenmaal bijgekomen vertelde hij dat hij naar Eersel moest, dus op de terugweg heb ik hem daar afgezet. Hij kwam nog naar de voorkant van de bus gelopen om te vragen of ik een broodje voor hem had.’’

Op dinsdagavond staan ook de echte doorzetters van carnaval in Eindhoven te wachten op de bus naar huis. Maar nu is het echt voor bij. Ook voor Hans Denkers uit Eindhoven, die een broodje shoarma naar binnen werkt. Hij pakt over een paar minuten lijn 405 richting Achtse Barrier. Hij zoekt geen contact met de chauffeur. ,,Ik zeg 'm goeiedag en verder niets. Je moet ze niet afleiden tijdens het rijden.‘’

Chauffeuse Bruijnaers is ervaringsdeskundige. Ze werkte dit jaar op de maandag en dinsdag. Zij en haar collega's hebben geen keuze of ze willen werken of niet. Ze worden ingeroosterd alsof het reguliere werkdagen betreft.

Veel levendiger

Maar voor de buschauffeur zijn de diensten tijdens carnaval allesbehalve normaal. ,,Maar ik zie er niet tegenop. Ik vind het juist leuk om dan te werken.’’ Neem bijvoorbeeld dat complete orkest dat in haar bus stond, inclusief trommels, grote trompetten, trombones en hoorns. ,,Er rijdt ander volk mee. Mensen zijn vrolijker en het is veel levendiger.’’

Het is een groot contrast met de normale dagen als chauffeur. Reizigers kijken dan vooral op hun telefoon, vertelt Bruijnaers. En misschien nog erger: als ze een kaartje kopen, houden ze hun koptelefoon aan hun oren. Contact maken is er nauwelijks nog bij. Bruijnaers werkt pas vier jaar als chauffeuse, maar ze heeft het zien veranderen in de bus. Het is veel stiller geworden. Met carnaval is het vier dagen lang een heel ander verhaal.

Gepest

Heeft ze dan geen last van lastige en dronken reizigers? Bestuurders van bus en tram gaven tijdens een CBS-onderzoek van een half jaar geleden aan in 26 procent van de gevallen te worden gepest door passagiers. Het is niet bekend of het tijdens carnaval erger is, al zegt Bruijnaers dat het stop-knopje vorig weekend wel heel erg vaak werd ingedrukt.