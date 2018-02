Het meest spraakmakende carnavalsnieuws van de afgelopen jaren: weet jij het nog?

Video Bezoekers Heel Helmond Zingt: 'Helmondse carnaval heeft niveau'

10:05 HELMOND - De bridgeclub in het Zwitserse Yverdon-les-bains moet het nog minstens een week doen zonder de fanatieke leden Ad en Mones Kuijpers. Het geëmigreerde echtpaar dompelt zich voor het twaalfde jaar op rij met vrienden onder in de Helmondse carnaval. De tweede editie van Heel Helmond Zingt zondagmiddag was alvast een aardige warming up voor het echte werk volgende week. De verwachtingen zijn hooggespannen.