Laat de voorpret maar beginnen: deze Brabantse hits ga je in de kroeg horen deze carnaval

Andy Marcelis­sen gaat voor de vijfde narrenkap in Helmond

10:46 HELMOND - Hij hoeft zich niet meer te bewijzen, heeft het toernooi niet nodig om boekingen binnen te krijgen. Toch doet Andy Marcelissen weer mee aan de Keieklets in Helmond, die zaterdag 26 januari begint. De tonprater uit Raamsdonksveer won vier keer. Hij kan het record evenaren van Eddie Buys. ,,Er is bij mij een bepaalde drive om die zilveren narrenkap te winnen. Ik heb een goede buut waarmee ik kan scoren. In iedere zin zit wel een grap.”