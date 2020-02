Met Ameezing Carnaval X in Eindhoven nog jaren vooruit

Heel wat Lampegatters vieren het carnaval in een groep en vooral het dweilen op carnavalsmaandag is populair. In de jaren 90 dweilde zo'n groepje door de Eindhovense binnenstad toen spontaan het idee opkwam een carnavalskoor te formeren. Enkele maanden later, midden in de zomer, vond Annie van der Ven dat het moment om te beginnen was aangebroken. Met haar man Jack van den Eijnden, Frans Kriesels, Theo van de Hurk en Kees Kam-steeg zaten ze kort daarna rond de tafel. Diezelfde avond hadden ze vijftig mensen bij elkaar en was het Lampegats Gemengd Mannenkoor een feit. ,,Ons doel was de carnavalsmis terug te brengen in Lampegat", vertelt Jack van den Eijnden. ,,Die was een of twee keer in de St. Joriskerk gehouden, maar al snel een stille dood gestorven. Door de goede contacten van Frans Kriesels met toenmalig pastor Van Bavel van de Catharinakerk lukte dat ook, al moesten we die eerste editie vooraf wel alle liedjes en teksten voorleggen aan de liturgiecommissie."

Massale verbroedering

Bij de carnavalsmissen zat de Cathrien vrijwel altijd bomvol en omdat het meezinggehalte heel hoog was, was de geboorte van 'Ameezing' in 2015 een 'logisch vervolg'. Van den Eijnden: ,,'Ameezing' sloeg aan en de massale verbroedering van acht- tot negenduizend mensen op het Stadhuisplein is nog steeds enorm."

Muzikale battle

De carnavalsmis is in 2008 na elf jaar ten grave gedragen. Van den Eijden: ,,We vonden dat we onze top hadden bereikt, tijd dus voor iets anders. Een jaar later stonden we in de tent van het Dorinth met Musical Carnaval X. De formule sloeg aan met de publieks- en koorvakken. Bovendien vond het publiek de muzikale battle heel leuk. Het jaar daarop stonden we al in het Beursgebouw." 2016 werd een tussenjaar voor de Lampegatters met het 'Gehaktbal' en drie jaar was er 'Ik hou van Lampegat'.

Nieuwe weg inslaan

Met 'Ameezing Carnaval X' slaat het Lampegats Gemengd Mannenkoor een nieuwe weg in. Met weer een wedstrijdelement in het programma en dit jaar het songfestival als thema. ,,Met het basisconcept van dit festival kunnen we weer jaren vooruit. Het kan gemakkelijk vertaald worden naar andere thema's."