Stuur je leutigste carnavalsfoto in!

Vm­bo-leerlingen van Were Di in Valkens­waard hijgend trap op en af tijdens carnavals­run voor Kika

1 maart VALKENSWAARD - Trap op, trap af, het schoolplein over en door dwars door lokalen. Op het Were Di in Valkenswaard deden zo'n tweehonderd leerlingen mee aan een speciale carnavalsrun voor het goede doel. En dat leverde veel meer op dan verwacht.