Tonpraters zien lol niet in van filmend publiek

,,Die hebben we al gezien!", kreeg tonprater Jan Strik uit Someren onlangs van zijn publiek terug toen hij een grap wilde inzetten tijdens zijn buut. Grote kans dat de bezoekers online al ergens een voorproefje van zijn 'bak' waren tegengekomen.

Oplichtende schermpjes tijdens optredens en fragmenten die daarna razendsnel hun weg naar social media weten te vinden, het is allang geen fenomeen meer dat alleen bij concerten van wereldberoemde popartiesten hoort. Ook de loltrappers in de ton krijgen regelmatig te maken met fans en bezoekers die fragmenten opnemen van een buut en die eigenhandig wereldkundig maken.

Campagne

Een collectief van tonpraters in Nederland (het Tonpraterscafé) heeft een campagne opgezet waarin zij bezoekers oproepen de smartphone te laten liggen tijdens hun klets en zwets. Ook willen zij organisatoren van zittingsavonden bewegen hun publiek vooraf te instrueren geen opnamen te maken.

Maar zijn die filmpjes niet ook 'marketing voor nop' en heden ten dage een onmisbaar middel om (verder) naam te maken in het tonpraterscircuit? ,,We moeten het niet groter maken dan het is. En we geloven ook dat filmers geen kwaad in de zin hebben", begint Berry Knapen, Brabants kampioen tonpraten en één van de initiatiefnemers van de actie.

De schade lijkt vooralsnog groter dan het profijt dat de tonpraters van de opnamen hebben. Grootste nadeel: een publiek dat té goed is voorbereid. Knapen: ,,We zitten als tonpraters lang te zwoegen op een buut, die we bij meerdere evenementen gebruiken. Als die online verschijnt, dan is er al veel weggegeven voor volgende optredens."

Ook werkt het filmen in toenemende mate plagiaat in de ton in de hand, volgens Knapen. ,,Ik heb weleens meegemaakt dat amateurs delen van mijn buut letterlijk naspeelden. Ingestudeerd met fragmenten die online waren gezet."

Hinder