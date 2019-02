Top 11 carnavalsevenementen in regio Helmond en De Peel: Kwijl, Kommer, Klot, Klucht en Kei-Oranje

1. Helmond: Carnavalsklucht

Een klassieker én een succesnummer: de klucht die St.-Genesius uit Helmond jaarlijks opvoert. Er staan inmiddels ruim veertig edities op de teller. Nog steeds trekt de toneelvereniging hiermee volle zalen. Ook dit jaar zijn er al veel plaatsen in theater Speelhuis gereserveerd op zaterdag, zondag en maandag voor 'Da's Gouwen Handel'. Er zijn verder nog opvoeringen op zaterdag 16 en zondag 17 maart. Aanvang 20.15 uur.

2. Deurne: Kommer&Kwijl

In Deurne begint carnaval sinds 2002 al op vrijdag. De kroegen in het centrum gaan dan standaard rond 20.30 uur los op 'Kommer&Kwijl'. Tijdens deze uit de hand gelopen meezingavond trekken Deurnese artiesten van kroeg naar kroeg om daar een kort optreden te verzorgen. De entree is gratis, meeblèren is wenselijk. Om met de woorden van de organisatie te spreken: Kommer&Kwijl, dat is wasem op de ruiten en een kolk in de biertank. Dit jaar op het podium onder andere De Anita's, Gin Met Lee en de Slebberties.

3. Asten: Reundje Klot

Volledig scherm Reundje Klot in Asten is een kroegentocht die jaarlijks duizenden mensen naar Asten trekt. Kroegentocht op zondagmiddag die elk jaar duizenden mensen naar het centrum van Asten trekt. Met een catwalk en prijzen voor de meest ludieke uitdossingen. Thema dit keer is ‘Reundje Klot is Hot'. Deelnemers trekken vanaf 13.00 uur met stempelkaart langs de cafés waar ze opdrachten moeten uitvoeren. De Keiebijters in Helmond namen dit idee voor carnavalsdinsdag vorig jaar over. En nu heeft ook Someren een soortgelijk evenement: de eerste Zummerse Klûntocht op zondag.

4. Handel: FF Wa Anders

Bij De Bergkneuters in Handel is het op carnavalszondag voor het derde jaar op rij tijd voor FF Wa Anders in De Bron, vanaf 16.00 uur. ,,Dit is al jaren een wat lastige dag, omdat veel Handelnaren dan naar optochten in de omgeving gaan", vertelt mede-organisator Jeroen Verbakel. ,,Omdat de meesten zo rond het einde van de middag weer richting Handel komen, hebben we bedacht dat het wel leuk zou zijn om een 'Al joe ken iet'-carnavalsmenu aan te bieden." Aansluitend is er een optreden van coverband De Blitz. ,,Voor wie even geen zin heeft in constant hoempapamuziek." Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, o.a. mega-twister.

5. Lierop: Tik 'm aandag

Een nieuw evenement in Lierop. Op ‘Tik 'm aandag' nemen teams gezeten aan lange tafels het tegen elkaar op met bizarre opdrachten, afgewisseld met een Carna Cantus met live muziek van de Lieropse Koepelbloazers. Al meer dan driehonderd mensen hebben zich aangemeld. Vanaf 13.30 uur in café De Ontmoeting.

6. Helmond: Kei-Oranjebal

Huwelijk tussen twee Helmondse carnavalsbals die beide op zaterdagavond plaatsvonden: het Oranjebal en Zôtterdagavond Spektakel. In zaal De Traverse treden onder andere Nakatomi, It Al Started in the Nineties en Zanger Bas. Deze eerste editie is kei-uitverkocht. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Het Helmondse Zôtterdagavond Spektakel, één van de voorlopers van het Kei-Oranjebal. © Keiebijters

7. Aarle-Rixtel: Dweile met de kraan open

Volledig scherm Zeventien dweilorkesten hebben hun komst bevestigd, maar de groep die maandagochtend nog denkt 'Wij hebben ook zin om mee te doen' is welkom in Aarle-Rixtel bij ‘Dweilen met de kraan open'. In drie cafés en op de kiosk bij de Kouwenberg wordt van 13.00 uur tot 01.00 uur muziek gemaakt. Zelfs vanuit Ameland zakt er een dweilorkest af naar Ganzegat.

8. Vlierden: Fresca Fiësta

Jongeren tot zestien jaar in Vlierden bleven 's avonds met carnaval maar thuis omdat er voor hen niets te doen was. Enkele ouders trokken zich het lot van hun tieners aan en besloten zelf iets te organiseren. Dat werd het Fresca Fiësta, op zondagavond vanaf 20.00 uur in Het Huis. Dit jaar is de vierde editie, met als speciale gast Famke Louise.

9. Someren-Heide: Beddenrace

Bij Grand café 't Hei's Huukske begint maandag om 15.00 uur een Beddenrace. Van heel jong tot heel oud, voor iedereen is er een plekje in een bed, meldt de organisatie.

10. Helmond: Sjansbal

Volledig scherm Feest voor jong en oud op maandagavond, vijf jaar geleden opgezet door de jeugd van de Spurriezeiers. Vorig jaar trok het een kleine duizend man naar De Kurref in Stiphout. Op het affiche prijken nu o.a. de Alpenzusjes en Partyfriex. De zaal gaat open om 20.00 uur

11. Liessel: Rozen Mondig