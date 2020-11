100 goals Sergio Ramos, zó ziet dat eruit

Klopp looft vervanger Van Dijk en Jota dankt ploeggeno­ten na ruime zege

8:24 Liverpool-trainer Jürgen Klopp was dinsdagavond zeer te spreken over het optreden van de pas 19-jarige Rhys Williams. De tiener had in het met 5-0 gewonnen duel met Atalanta Bergamo een basisplaats wegens de absentie van de geblesseerden Virgil van Dijk en Fabinho.