‘Aan alles voel je, de AEK-hooligans zijn de baas, niet de politie’

Een halfuur voor de aftrap betreedt de harde kern van AEK Athene het eigen vak. Massaal en met veel kabaal. Agressief gezang klinkt richting de 1300 supporters van Ajax die in een andere hoek van het stadion zitten. Al snel denk ik: dit gaat zo faliekant mis.



En jawel. Terwijl de spelers van AEK en Ajax hun warming-up doen, kijkt niemand in het stadion naar de voetballers op het veld. Iedereen is gefixeerd op die ene hoek van het Olympisch Stadion waar de eerste fakkels door de lucht vliegen.



Een deel van de Ajax-supporters gaat in op de provocatie van de Grieken. Maar veruit de meesten moeten er niets van hebben. Ze voelen zich opgesloten in het vak en ze kunnen geen kant op. Enkele vrouwelijke supporters huilen. De wedstrijd is bijzaak geworden.