Achter Marsman staan in Porto twee échte Feyenoorders te popelen

Justin Bijlow was al even eerste keeper in de Kuip, maar de zelf opgeleide doelman brak vorig seizoen een middenvoetsbeentje en kreeg dit seizoen te maken met een los zittend stukje bot in de elleboog. Dat euvel werd operatief verholpen en de doelman is veel sneller terug dan verwacht. ,,Hij is fit, anders was hij nu wel in Rotterdam geweest’’, zei Advocaat. ,,Maar hij speelt niet.’’