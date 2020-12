Advocaat na Europese uitschakeling: ‘Als ik geen vertrouwen meer had, zou ik stoppen’

Hoewel Feyenoord volgens Dick Advocaat niet tegen een ‘geweldige ploeg’ speelde, verloren de machteloze Rotterdammers met 1-0 van Wolfsberger AC . Het betekende uitschakeling in de Europa League. De coach houdt echter vertrouwen in zijn ploeg. ,,Als ik geen vertrouwen meer had of de spelers hadden geen vertrouwen meer in mij, dan zou ik stoppen.”

Alleen Jens Toornstra noteerde een enorme kans voor Feyenoord, maar verder beleefden de Rotterdammers een uiterst kansloze avond in Oostenrijk. En dat terwijl het gevoel vooraf goed was volgens Advocaat. ,,En het had ook niet zo hoeven lopen, want we speelden niet tegen een geweldige ploeg. Maar je ziet wat je kunt bereiken als je keihard voor elke bal knokt", aldus de Feyenoord-coach bij FOX Sports.

Waarom Feyenoord niet in staat was dezelfde werklust als de tegenstander op de mat te leggen? ,,Dat kunnen we niet. We verliezen gewoon van de strijd, niet van hun spel. Dit soort ploegen zie je niet veel in Nederland", zei Advocaat, die hoopt dat zijn ploeg nu in de competitie het tij gaat keren. Of hij dat vertrouwen heeft? ,,De komende weken moet blijken of we het kunnen keren. Ik heb dat vertrouwen wel, want we krijgen spelers terug die in het eerste elftal horen. Als ik het vertrouwen niet meer heb, dan stop ik ermee. Zo eerlijk moet je zijn. Ook als spelers het vertrouwen niet meer in mij hebben. Maar dat gevoel heb ik niet. De jongens zijn nu kwaad op elkaar en weten dat het beter moet, maar we zijn met z'n allen verantwoordelijk. Ze hebben er alles aan gedaan, maar te weinig.”

Berghuis

Captain Steven Berghuis zag hoe zijn team wederom moeite had om uit open spel kansen te creëren: ,,Daar hebben we heel veel problemen mee. Dan krijg je een vervelende goal tegen en dan weet je dat één moment genoeg kan zijn. Daarna werd het vrij kansloos waarbij we geen kans creëerden", aldus de aanvoerder.

Berghuis baalde extra omdat hij vond dat de groep met Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC en CSKA Moskou niet de sterkst denkbare groep was: ,,Dit was geen sterke groep, maar we waren zelf ook niet goed genoeg. Iedereen had graag in Europa door gegaan, maar het enige wat we nu kunnen doen, is de focus op zondag (VVV-Venlo uit) leggen.”

