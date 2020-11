Advocaat verwijt Jørgensen niets na rode kaart

,,Na 5 minuten in de tweede helft werd het tegenhouden”, zei Advocaat. Zijn spits Jørgensen werd van het veld gestuurd voor twee vrijwel identieke overtredingen. De Deen ging met een hoog geheven arm een luchtduel in en raakte daarbij twee keer een tegenstander in het gezicht met zijn elleboog. ,,Na die eerste kaart moet je oppassen, minder je handen gebruiken. Maar ik maak hem geen verwijten”, aldus Advocaat. ,,Al met al moet ik het team een groot compliment geven. Dit is in een uitwedstrijd met tien man een uitstekend resultaat. Het is ook niet de eerste de beste ploeg waar we tegen speelden.”