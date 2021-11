Ajax al zeker van overwintering Champions League na zege op tien van Dortmund

Ajax is door een nieuwe zege op Borussia Dortmund, en de vierde opeenvolgende overwinning in de groepsfase van het miljardenbal, vrijwel zeker van de groepswinst. Ditmaal bogen Dusan Tadic en Sébastien Haller een achterstand om in een knotsgek duel, met een hoofdrol voor de arbiter: 1-3.

Door Johan Inan



Na zeventig minuten keek Ajax ondanks een overtal nog tegen een achterstand aan. Maar nadat eerst Tadic en vervolgens Champions League-topscorer Haller van dichtbij scoorden, wisten alle Ajacieden op het veld, op de bank en op de tribune het zeker: de Amsterdammers keren na drie jaar terug in de achtste finale van de Europese koningsklasse. In blessuretijd maakte Klaassen het feest compleet door de 1-3 te maken.



,,We moeten zorgen dat we de regie in handen krijgen”, stelde Ten Hag vooraf nog over de sleutel tot succes in het hol van de leeuw. Die kreeg Ajax, dat in jaren op vreemde bodem niet zoveel gebrul hoorde, in de schoot geworpen van Michael Oliver. De Engelse leidsman trok na een half uur spelen verrassend de rode kaart, nadat de watervlugge Antony een eerste tackle nog handig omzeilde, maar vervolgens alsnog over het gras rolde na een tackle van Mats Hummels. De routinier van Dortmund bleef aanvankelijk nog rustig toen hij de rode prent kreeg voorgeschoteld, waarschijnlijk gebarend in de veronderstelling dat zijn uitsluiting werd teruggedraaid. Maar Oliver werd door de VAR niet eens naar het scherm gedirigeerd.

Volledig scherm Mats Hummels. © EPA

Voor Ajax kwam de zeer discutabele beslissing als een geschenk uit de hemel. Ten minste, de ploeg van Erik ten Hag maakte tot dan toe kennis met een ander Dortmund dan in de Johan Cruijff Arena, waar de Duitsers twee weken geleden nog tachtig minuten lang ondersteboven werden gespeeld in misschien wel Ajax’ beste wedstrijd in de afgelopen jaren. Dortmund ontketende meteen een stormpje, zoals coach Marco Rose na zijn conclaaf met Heracles-trainer Frank Wormuth al liet doorsijpelen, waardoor Ajax al snel op het tandvlees liep en meermaals ontsnapte. De happende Edson Alvarez werd een paar keer simpel in de luren gelegd, terwijl Lisandro Martinez aan de bal de weg moeilijk kon vinden.



Al na een paar minuten leek de Argentijn met een uitglijder de openingstreffer in te leiden. Remko Pasveer fungeerde nog even als stoorzender, maar was gezien toen Thorgan Hazard de bal op het hoofd van Jude Bellingham legde. Het Engelse toptalent kopte de bal echter naast het lege doel. Ajax kreeg met een numerieke meerderheid ook maar moeilijk vat op de plaaggeest. Sterker nog, Hummels stond amper onder de douche of Oliver ging opnieuw in conclaaf met de VAR, nadat de in de basis teruggekeerde Mazraoui Bellingham haakte. Ditmaal leidde dat wel tot een wandeling naar het scherm, waar landgenoot Bellingham en tienduizenden uitzinnige Duitse fans alsnog hun zin kregen. Die Gelbe Wand explodeerde toen bleek dat de touche van Pasveer op het schot van Marco Reus ditmaal niet genoeg bleek om Dortmund van scoren af te houden.



Bekijk hieronder de 1-2 van Haller.

Toen Ajax halverwege de kleedkamers opzocht, nadat Berghuis op de voet van Dortmund-goalie Gregor Kobel stuitte en voorlangs schoot en ook Lisandro Martinez rakelings naast vuurde, bleek de andere rivaal in de groep, Sporting Lissabon, de koploper met een 3-0 voorsprong op Besiktas al op drie punten te zullen naderen. Met Davy Klaassen zette Ajax de achtervolging in. Die leidde tot aanvankelijk alleen tot grote druk.



Ajax werd vooral gevaarlijk als Antony de bal in de doelmond krulde. Zo vergat Klaassen de bal te schampen, maar was het twintig minuten voor tijd alsnog raak toen Dusan Tadic, met gevaar voor zijn edele delen, de volgende krul van de wederom belangrijke Braziliaan bij de tweede paal binnenliep. Het werd nog mooier toen Haller Ajax al koppend met zijn zevende treffer naar de incheckbalie stuurde en Ajax dus voor het eerst na zeventien deelnamen de eerste vier groepsduels won. In de blessuretijd maakte Klaassen er nog 1-3 van.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.