Ajax-doelman Onana na zeldzame blunder: ‘Ik neem de schuld volledig op me’

Door Johan Inan



Onana was voor het eerst sinds mei vorig jaar direct schuldig aan een tegengoal. De normaal zo betrouwbare sluitpost ging onder een lange pass van Neco Williams door, waarna hij over zijn schouder Jones bij de tweede paal na een klein uur spelen het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd zag maken.



,,Ik weet niet wat er gebeurde. Ik maak een fout en daarover heb ik niets meer te zeggen. Het was mijn fout en daardoor pakken we geen punt of meer. Ik neem deze nederlaag dan ook volledig op me”, stelde de schuldbewuste Onana, die daarna nog wel meer tegentreffers voorkwam, bij SBS6.