Ajax en Chelsea schrijven historie met bizarre statistieken

• De 0-1 van Ajax kwam uiteindelijk op naam van Tammy Abraham (eigen goal). Met 107 seconden waren slechts twee eigen goals sneller dan die van de Chelsea-aanvaller. Iñigo Martínez (69 seconden, namens Real Sociedad tegen Manchester United) en Ricardo Gomes (88 seconden, namens Uniera Urziceni tegen Rangers) waren nog sneller.

• Quincy Promes maakte de 1-2 en is samen met Georginio Wijnaldum de tweede Nederlander die in zijn derde Champions League-seizoen op rij scoorde.

• Het was de eerste keer dat Chelsea twee goals op het eigen Stamford Bridge incasseerde in de eerste twintig minuten van een Champions League-wedstrijd. De laatste keer dat het dit Chelsea überhaupt overkwam was op 1 april 2017 tegen Crystal Palace (1-2 nederlaag).

• Zowel de 0-1 als de 1-3 was een eigen goal van Chelsea (Abraham en Kepa Arrizabalaga). Ajax werd daarmee het eerste team dat twee keer scoorde via eigen goals van de tegenstander sinds Barcelona op 4 april 2018 tegen AS Roma (4-1). Chelsea was zelfs het eerste Engelse team ooit dat twee tegengoals maakte in de Champions League.

Volledig scherm Kepa Arrizabalaga. © Getty Images

• De 1-3 ruststand zorgde ervoor dat Chelsea voor het eerst in de historie drie goals tegen kreeg in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd (zowel uit als thuis). Voor Ajax was het de eerste keer in de historie dat de Amsterdammers drie uitgoals maakten in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd.

• Alleen Liverpool (4-4 in 2009), AS Roma (3-3 in 2017) en Atlético Madrid (3-1 in 2014) scoorden ooit drie keer tegen Chelsea in de Champions League.

• Donny van de Beek maakte de 1-4 voor Ajax en is daarmee de eerste speler van Ajax én de eerste speler uit Nederland die vier uitwedstrijden op rij heeft gescoord in de Champions League.

• Daley Blind en Joël Veltman kregen allebei een rode kaart (twee keer geel). Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die twee rode kaarten kreeg in een Champions League-duel sinds Feyenoord op 17 oktober 2001 tegen Sparta Praag (Pierre van Hooijdonk en Ferry de Haan kregen toen rood). Voor Ajax was het de eerste keer ooit in een Champions League-duel. Tegen PSV in april 2018 was de laatste keer dat Ajax twee keer rood kreeg.

Volledig scherm Daley Blind krijgt de rode kaart. © Action Images via Reuters

• Ondanks de twee rode kaarten verloor Ajax niet. De enige twee ploegen die ook ooit twee rode kaarten kregen en niet verloren in een Champions League-duel waren AA Gent (in 2015 tegen Olympique Lyon, 1-1) en Real Madrid (in 2010 tegen Ajax, 0-4 zege).

• Uiteindelijk werd het 4-4. Nog nooit kreeg Ajax meer dan vier goals tegen in de Champions League-historie. Het gebeurde wel zeven keer eerder dat Ajax vier goals tegen kreeg.

• Nog nooit wist Ajax niet te winnen na een voorsprong van minstens drie goals in de Champions League. Tegen ADO Den Haag gebeurde in september 2004 hetzelfde.

• De negentienjarige Reece James, die de 4-4 maakte, is de jongste speler die ooit voor Chelsea scoorde in de Champions League.

Volledig scherm Reece James viert zijn goal. © REUTERS

• Jorginho, die twee penalty’s benutte, is de eerste speler die meer dan één penalty voor Chelsea benut in een Champions League-wedstrijd.

• Door het 4-4 gelijkspel heeft Chelsea al vijf thuiswedstrijden op rij niet gewonnen in de Champions League. De laatste thuiszege was op Qarabag FK (6-0) in september 2017. Nooit bleef Chelsea langer zonder thuiszege in de Champions League.

• Door het 4-4 gelijkspel is Ajax nog steeds ongeslagen na dertien Europese uitwedstrijden onder coach Erik ten Hag.

• Chelsea is de eerste ploeg die niet verliest ondanks een achterstand van drie goals in de Champions League sinds Liverpool in de Champions League-finale van 2004/2005 tegen AC Milan. Toen stond AC Milan 3-0 voor en werd het nog gelijk: 3-3. Liverpool won uiteindelijk na penalty’s.